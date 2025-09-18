New York

Mord im Seniorenheim: 95-Jährige soll 89-Jährige getötet haben

Zwei Pflegekräfte in blauer Kleidung schieben Rollstühle in einem hellen Flur.
Eine Beinstütze wurde als Tatwaffe benutzt.
18.09.25, 18:22
In einem New Yorker Seniorenheim soll eine 95-Jährige ihre 89-jährige Zimmernachbarin umgebracht haben. 

Die 95-Jährige sei festgenommen und wegen Mordes angeklagt worden, teilte die New Yorker Polizei mit. Ihr werde vorgeworfen, die 89-jährige Zimmernachbarin in deren Bett mit Hilfe einer Beinstütze von ihrem Rollstuhl zu Tode geprügelt zu haben. 

Die 89-Jährige war blutüberströmt und tot in ihrem Bett aufgefunden worden.

Zeugen hatten beobachtet, wie sich die 95-Jährige Blut von den Händen wusch, zudem hatte sie Blutflecken auf ihrer Kleidung. Sie muss sich nun vor Gericht verantworten.

(Agenturen, msim)  | 

