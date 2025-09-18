Mord im Seniorenheim: 95-Jährige soll 89-Jährige getötet haben

In einem New Yorker Seniorenheim soll eine 95-Jährige ihre 89-jährige Zimmernachbarin umgebracht haben.

Die 95-Jährige sei festgenommen und wegen Mordes angeklagt worden, teilte die New Yorker Polizei mit. Ihr werde vorgeworfen, die 89-jährige Zimmernachbarin in deren Bett mit Hilfe einer Beinstütze von ihrem Rollstuhl zu Tode geprügelt zu haben.