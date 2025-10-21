Mann tötet Mutter, Tante und Schwester und schießt auf kleinen Bruder

In Bulgarien hat ein 25-jähriger Mann seine Mutter, seine Tante und seine 13-jährige Schwester erschossen. Anschließend setzte er das Haus im ostbulgarischen Dorf Ljuljakowo in Brand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Mutter und die Tante waren 47 bzw. 73 Jahre alt. Der Mann schoss den Angaben zufolge auch auf seinen siebenjährigen Bruder.

Der Bub überlebte trotz der Schusswunden, rannte aus dem Haus und alarmierte die Behörden über den dreifachen Mord. Das Motiv des inzwischen festgenommenen Täters war vorerst unbekannt. Die Polizei suchte nach der Tatwaffe - vermutlich ein Jagdgewehr.