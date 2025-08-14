Zwei Bergsteiger am Monte Rosa ums Leben gekommen
Zwei italienische Alpinisten, ein Mann und eine Frau, sind bei einem Bergunfall im Monte-Rosa-Massiv ums Leben gekommen.
Die Leichen wurden vom Bergrettungsdienst des Aostatals geborgen. Der Alarm wurde am Donnerstag ausgelöst, weil kein Kontakt mehr zu den beiden Bergsteigern bestand, die in der Nacht zuvor in einer Schutzhütte übernachtet hatten.
Zweithöchster Berg der Alpen
Die Opfer wurden bei einem Hubschrauberüberflug lokalisiert und in die Ortschaft nach Champoluc geflogen. Der Monte Rosa ist ein ausgedehntes Gebirgsmassiv in den Walliser Alpen an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz. Sein Hauptgipfel, die Dufourspitze, ist mit 4.634 Metern der höchste Punkt der Schweiz und auch des gesamten deutschen Sprachraums. Nach dem Mont Blanc ist der Monte Rosa zudem der zweithöchste Berg der Alpen und Westeuropas.
Kommentare