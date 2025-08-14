Zwei Bergsteiger am Monte Rosa ums Leben gekommen

Zwei italienische Alpinisten, ein Mann und eine Frau, sind bei einem Bergunfall im Monte-Rosa-Massiv ums Leben gekommen.

Die Leichen wurden vom Bergrettungsdienst des Aostatals geborgen. Der Alarm wurde am Donnerstag ausgelöst, weil kein Kontakt mehr zu den beiden Bergsteigern bestand, die in der Nacht zuvor in einer Schutzhütte übernachtet hatten.