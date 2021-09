Mit Glück der Strafe wegen Schnellfahrens entkommen

Eine Möwe hat einen Raser in einem Küstenort in der Normandie in Frankreich vor einer Strafe geschützt. "Es gibt zwei Möglichkeiten zu verhindern, dass man geblitzt wird", postete die Polizei zu dem ungewöhnlichen Vorfall am Dienstag in Grèges. "Entweder man hält sich ans Tempolimit, oder man verlässt sich auf sein Glück."

Dazu stellte die Polizei ein Blitzerfoto, auf dem eine vor der Kamera vorbeifliegende Möwe mit ihrem Flügel den Blick auf das Nummernschild des geblitzten Autos verdeckt. "Wir empfehlen Ihnen eher, den Fuß vom Gas zu nehmen", rieten die Beamte.