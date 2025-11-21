Eklat und Manipulationsvorwürfe: Fatima Bosch ist neue Miss Universe

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach einem von Skandalen geprägten Wettbewerb ist die amtierende Miss Mexiko, Fatima Bosch, in Thailand zur neuen Miss Universe gekürt worden. Dabei war es ausgerechnet rund um die 25-Jährige vor zwei Wochen bei einem Vorbereitungsevent in Bangkok zu einem Eklat gekommen: Mehrere Teilnehmerinnen verließen die Veranstaltung, nachdem Bosch vom thailändischen Organisator Nawat Itsaragrisil vor versammelter Runde scharf zurechtgewiesen wurde.

Nawat, Direktor von Miss Universe Thailand, beschuldigte Bosch, einen Termin versäumt zu haben und stellte ihre Professionalität infrage. Immer wieder forderte er sie auf, still zu sein, als sie sich verteidigen wollte. Als Bosch protestierte, rief er die Sicherheitskräfte. Zahlreiche Teilnehmerinnen solidarisierten sich mit der Mexikanerin und verließen den Saal - worauf Nawat ihnen öffentlich mit Disqualifikation drohte. Ein Video des Events, das live gestreamt wurde, verbreitete sich schnell online und löste Empörung aus. Bosch schrieb später auf sozialen Medien: "Niemand hat das Recht, uns zum Schweigen zu bringen." Später glätteten sich die Wogen.

Manipulationsvorwürfe: Juroren traten zurück Jedoch traten kurz vor dem Finale dann auch noch zwei Juroren aus Frankreich und dem Libanon zurück. Sie erklärten Medienberichten zufolge, der Wettbewerb sei manipuliert und die Siegerin stehe bereits fest. Zudem stürzte die Kandidatin aus Jamaika vor wenigen Tagen bei der Vorrunde von der Bühne und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie verletzte sich zwar nicht schwer, trat beim Finale aber nicht mehr an.