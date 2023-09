Migrantinnen nach Hilferuf aus Kühllaster in Frankreich befreit

Fahrer festgenommen

Nachdem es gelungen war, den Standort des Lasters zu orten und das Nummernschild ausfindig zu machen, wurde das Fahrzeug von der französischen Polizei gestoppt und die Frauen befreit. Der Fahrer wurde nach Angaben der BBC festgenommen. Warum der Laster von der ursprünglich geplanten Route abgewichen war, blieb unklar.

Der Fall erinnert an den tragischen Tod von 39 vietnamesischen Migranten, die 2019 in der englischen Grafschaft Essex leblos in einem Kühllaster entdeckt wurden. Die BBC-Reporterin hatte damals berichtet und war deswegen mit vielen Vietnamesen im Kontakt. Das dürfte auch der Grund sein, warum man sie kontaktiert hat.