Mexiko-Stadt: Muss der selbsternannte Ufologe vor Gericht?

Skelette im Labor untersucht

Wissenschafter gaben an, dass die Körper keine neuartigen Funde seien, sondern als „Weiße Mumien von Nazca“ bekannt sind. Sie wurden 2017 in Peru gefunden und schon damals als Schwindel abgetan. Die Fabrikate seien aus Tier- und Menschengewebe. Dennoch wurden die Leichen erneut in einem Labor in Mexiko-Stadt untersucht und in eine CT-Röhre geschoben.