Stärke 6,5: Erdbeben erschüttert Mexiko-Stadt

Ein Erdbeben hat am Freitag die mexikanische Hauptstadt Mexiko-Stadt erschüttert. Wie der nationale seismologische Dienst mitteilte, erreichte das Beben eine Stärke von 6,5. In mehreren Vierteln war die Erschütterung zu spüren.

Präsidentin Claudia Sheinbaum musste deshalb eine Pressekonferenz unterbrechen. Das Epizentrum lag 15 Kilometer von der Stadt San Marcos im südlichen Bundesstaat Guerrero entfernt, wie Sheinbaum bei ihrer Rückkehr in den Nationalpalast mitteilte.