Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und aus Koblenz, wie ein Polizeisprecher sagte. "Heute Abend kam es gegen 19.00 Uhr im Koblenzer Stadtteil Güls zum Einschlag eines verglühten Himmelskörpers in das Dach eines Wohnhauses. Es wurde niemand verletzt", teilte die Polizei am 8. März mit. "Nach den uns vorliegenden Informationen besteht keine Gefahr mehr."

Bürger beobachteten "Feuerblitz am Himmel" Eine zunächst unbekannte Lichterscheinung hielt viele Menschen in weiten Teilen Westdeutschlands am Abend in Atem. In den sozialen Medien meldeten sich unter anderem Augenzeugen aus den deutschen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg.

Bürger hätten von einem "hell leuchtenden Flugkörper mit kurzem Feuerschein" beziehungsweise einem "Feuerblitz am Himmel" berichtet, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Auch über eine Rakete sei spekuliert worden. Es gebe jedoch "keinerlei Hinweise auf ein sicherheitsrelevantes Ereignis".

11 Gesteinsstücke gefunden: Wie groß sind sie? Nach dem Einschlag sind elf Gesteinsteile gefunden worden. Neben dem größten Stein, etwa so groß wie ein Tennisball, seien zehn weitere Fragmente in und am Anwesen entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie hätten ein Gewicht von sechs bis 161 Gramm. "Laienhaft betrachtet handelt es sich um 'Gestein'", so die Polizei. Eine genauere Einordnung müsse durch einen Sachverständigen erfolgen.