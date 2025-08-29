Messerattacke in Dresden: Hauptverdächtiger stellte sich

Wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Fahndungsbildern hat sich der mutmaßliche Haupttäter einer Messerattacke vom vergangenen Sonntag in einer Dresdner Straßenbahn gestellt.

Der 20-jährige Syrer wählte am Freitagnachmittag den Notruf und nannte seinen Standort, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Beamte nahmen ihn daraufhin im Stadtteil Cotta fest. Der 20-Jährige soll nun zeitnah einem Richter vorgeführt werden, der über den Vollzug der U-Haft entscheidet.