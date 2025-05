Bub (11) attackiert 13-Jährigen mit Messer und flieht

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Ein elfjähriger Junge griff in Remscheid einen 13-Jährigen mit einem Küchenmesser an, das Opfer wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

In Berlin-Spandau verletzte ein 13-Jähriger einen zwölfjährigen Mitschüler mit einer Stichwaffe, der Tatverdächtige ist noch flüchtig.

Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland nicht strafmündig, die Fälle werden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Ein elf Jahre alter Bub soll in der deutschen Großstadt Remscheid (Nordrhein-Westfalen) einen Messerangriff auf einen 13-Jährigen verübt haben. Das Kind flüchtete zunächst vom Tatort, wurde später von der Polizei gefunden und in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Tat in Remscheid sei Donnerstagnachmittag in der Innenstadt verübt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Elfjährige habe den 13-Jährigen mit einem Küchenmesser am Bein schwer verletzt. Das Opfer befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Es wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer sei zunächst geflüchtet und später von der Polizei "angetroffen" worden, sagte der Sprecher, ohne weitere Details zu nennen. Schon im Vorfeld der Messerattacke war es den Ermittlungen zufolge zu Streitigkeiten zwischen den beiden Burschen gekommen.

Weitere Tat: Bursche in Volksschule niedergestochen Am selben Tag soll in Berlin-Spandau ein 13-Jähriger einen zwölf Jahre alten Mitschüler mit einer Stichwaffe attackiert haben. Der minderjährige Angreifer galt am Freitag noch immer als verschwunden. Mehr dazu können Sie hier nachlesen:

Kinder unter 14 in Deutschland nicht strafmündig Der Fall werde nach Abschluss der Ermittlungen unabhängig vom Alter der beteiligten Personen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. In Deutschland gelten Kinder unter 14 Jahren als nicht strafmündig. Ob das Jugendamt weitere Maßnahmen ergreife, liege im Ermessen des Amts, sagte der Polizeisprecher. Nach dem Angriff auf ein Kind in der deutschen Hauptstadt war die Polizei am Freitag weiter auf der Suche nach dem 13-jährigen Verdächtigen. An der Schule in Berlin-Spandau soll er am Donnerstag den zwölf Jahre alten Mitschüler mit einer Stichwaffe verletzt haben. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus operiert. Sein Zustand soll stabil sein. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.