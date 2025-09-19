Einen skurrilen Fund machten Zollbeamte auf einem Flughafen in Florida. Als die Beamten, den Koffer eines Mannes durchsuchten, der angab lediglich 10 Zigarren dabei zu haben, stießen sie auf einen in Alufolie verpackten menschlichen Schädel sowie mehrere Knochen.

Des Weiteren wurden auch verbotene Pflanzen und nicht deklarierte Zigarren im Gepäck des Reisenden gefunden, wie der Leiter der Außeneinsätze des Flughafens, Carlos Martel, erklärte.