"Für Rituale bestimmt": Skurriler Fund von Zoll-Beamten auf Flughafen
Einen skurrilen Fund machten Zollbeamte auf einem Flughafen in Florida. Als die Beamten, den Koffer eines Mannes durchsuchten, der angab lediglich 10 Zigarren dabei zu haben, stießen sie auf einen in Alufolie verpackten menschlichen Schädel sowie mehrere Knochen.
Des Weiteren wurden auch verbotene Pflanzen und nicht deklarierte Zigarren im Gepäck des Reisenden gefunden, wie der Leiter der Außeneinsätze des Flughafens, Carlos Martel, erklärte.
Auf Nachfrage, wofür der Mann die menschlichen Überreste denn brauche, behauptete er diese "seien für Rituale bestimmt". Ob es sich um echte menschliche Knochen handelt, ist noch unklar, eine Untersuchung soll das nun klären, wie die New York Post berichtet.
Die makabren Überreste wurden aufgrund "ernsthafter Gesundheitsrisiken" beschlagnahmt und vernichtet.
