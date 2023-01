Mehrere Leichen in einem Lagerhaus in Zentralmexiko entdeckt

In einem Lagerhaus im Zentrum von Mexiko haben Ermittler mehrere Leichen gefunden. Die Ermittlungen im Ort Tenango del Valle im Bundesstaat México dauerten an, wie am Donnerstag (Ortszeit) die Sicherheitsbehörden der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilten. Das Drogenkartell Jalisco Nueva Generación soll dort Medienberichten zufolge zahlreiche Leichname seiner Opfer entsorgt haben. Über die Zahl der Toten gab es zunächst keine offiziellen Angaben.