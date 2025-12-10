Bereits 19 Tote: Wohnhaus in Marokko eingestürzt

Beim Einsturz eines Wohnhauses in Marokko sind 19 Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur MAP heute. Das vierstöckige Gebäude in der Stadt Fez, in der acht Familien gewohnt hätten, sei in der vergangenen Nacht eingestürzt.

Die Ursache war zunächst unklar. Teils wurde berichtet, dass zwei Häuser eingestürzt seien.

Sicherheitskräfte und Zivilschützer suchten in den Trümmern nach Opfern, wie MAP berichtete. Die Gegend wurde abgesperrt und die Bewohner umliegender Häuser wurden in Sicherheit gebracht.