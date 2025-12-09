Marder verursacht Kurzschluss und legt Bahnstrecke lahm

In der Nacht auf Montag hat der Marder einen Kurzschluss in der Oberleitung verursacht, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Daraufhin habe ein Güterzug den herunterhängenden Draht erfasst und abgerissen. Die Leitung soll laut Bild auf etwa 300 Metern vom durchfahrenden Güterzug heruntergerissen worden sein.

Reparaturen bis Mittwoch

Die Techniker seien vor Ort, um den Schaden so schnell wie möglich zu beheben, die Reparaturen würden allerdings noch andauern – sogar noch bis Mittwoch. Betroffen sind die Regionalzüge der Linie RE 13 zwischen Magdeburg und Dessau, wie die Bild berichtet.

Derzeit wird auch ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, da es zu Ausfällen kommt. Die Bahn bittet um Verständnis bei den Zuggästen; weitere Strecken sind von dem Vorfall nicht betroffen.