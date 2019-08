Mann sprang auf Flucht vor Polizei in Wespennest

Ein Wespennest hat einen 32-jährigen Mann in Oldenburg auf der Flucht vor der Polizei gestoppt. Der Mann sprang am Montagmorgen vom Balkon seiner Wohnung genau in das Nest, als Polizeibeamte ihn festnehmen wollten. Die Wespen attackierten ihn so lange, bis er sich in ein Kinderplanschbecken retten konnte. Dort nahmen ihn die Polizisten schließlich fest.

Auch die beiden Beamten wurden jeweils sechsmal von den Wespen gestochen. Die Wespenstiche des 32-Jährigen wurden im Gefängnis von Oldenburg versorgt, in das er nach der Festnahme gebracht wurde. Er hat noch eine elfmonatige Freiheitsstrafe zu verbüßen. Den entsprechenden Haftbefehl wollten die beiden Beamten am Montag vollstrecken.