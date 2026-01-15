Im US-amerikanischen Yuma arbeitete Jose Fernando Partida für das Unternehmen Gowan Milling LLC, das auf chemische Produktionen spezialisiert ist. Am 4. Jänner wollte Partida einen großen Chemikalienmischer reinigen, als sein Kollege ebenfalls die Maschine betrat und diese plötzlich gestartet wurde. Der 57-Jährige konnte sich nicht mehr retten.

Wie Omar Partida, der Sohn des Verstorbenen, gegenüber Arizona Family erklärte, wollte der 57-Jährige die Maschine putzen. Sein Kollege wollte ihm wohl helfen, als die Maschine plötzlich losging. Der Arbeiter konnte noch aus dem Chemikalienmischer fliehen, doch Partida blieb zurück. Zwar wurde die Maschine sofort wieder abgestellt, doch als die Einsatzkräfte eintrafen, benötigten sie mehr als fünf Stunden, um den Familienvater zu befreien.

Arbeiter verstarb eine Woche nach Unfall

Partida wurde bewusstlos, mit gebrochenen Rippen, einem gebrochenen Bein und Arm sowie Prellungen am ganzen Körper ins Krankenhaus eingeliefert. Nur eine Woche später verstarb der US-Amerikaner an seinen Verletzungen. "Das Traurige daran ist, dass er dort war und um Hilfe gebeten hat", erklärte Omar Pardia. "Ich habe mir vorgestellt, wie viel Schmerz er durchgemacht haben muss. Ich stelle mir vor, dass man einfach fünf Stunden lang dort sein und all den Schmerz ertragen muss. Ich finde nicht, dass mein Vater das verdient hat."

Ein GoFundMe-Konto soll der Familie helfen, die Begräbniskosten nach dem tragischen Tod von Partida zu begleichen. Mittlerweile wurden mehr als 10.900 US-Dollar gesammelt (circa 9.389 Euro).