Mann fuhr mit Auto in Norwegen in Passanten: Todesopfer und Verletzte

Zunächst wurde der Verdächtige in ein Krankenhaus gebracht und dort bewacht. Er sei sehr betrunken und könne vorerst nicht befragt werden, hieß es am Sonntagvormittag von der Polizei. Wegen der unklaren Hintergründe der Tat ordnete diese landesweit vorübergehend besondere Sicherheitsmaßnahmen an.