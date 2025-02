Mann bedroht Frau und Kind mit Waffe: Polizei erschießt ihn

Polizisten haben tödliche Schüsse auf einen Mann abgegeben, der seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind geschlagen und mit einer Waffe bedroht hat.

Die 47-jährige Frau hatte den Notruf selbst abgegeben und sich dann mit dem zehnjährigen Kind in einem Zimmer der Wohnung in Eichstetten am Kaiserstuhl nahe Freiburg, Deutschland, verbarrikadiert, wie die Polizei mitteilte.