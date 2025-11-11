Mann acht Jahre nach seinem Tod in Garage entdeckt

In Essen ist die Leiche eines seit 2017 verschwundenen Mannes entdeckt worden. Eine Frau stieß zufällig in einer Garage auf den Toten – er saß noch am Steuer seines Autos. Wie der Spiegel berichtet, handelt es sich um einen damals 41-jährigen Familienvater aus Nordrhein-Westfalen, der vor acht Jahren spurlos verschwunden war.

Nach Angaben der Ermittler ergab die Obduktion, dass der Mann unmittelbar nach seinem Verschwinden ums Leben gekommen ist. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.

Unklar bleibt, warum die Leiche all die Jahre unentdeckt blieb. Erst vor rund drei Wochen hatte eine Hausverwalterin die Garage geöffnet und dabei den Wagen samt Insassen entdeckt. Ein anschließender DNA-Abgleich bestätigte eindeutig die Identität des Vermissten.

Der Fall hatte 2017 für großes Aufsehen gesorgt – trotz umfangreicher Suchaktionen fehlte damals jede Spur. Laut Polizei war auch überprüft worden, ob der Mann eventuell eine Garage gemietet haben könnte, doch ein solcher Hinweis ergab sich seinerzeit nicht.