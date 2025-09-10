Knappe Kleidung: Türkische Girlband nach Auftritt im Visier der Justiz

Die türkischen Behörden haben eine bekannte türkische Pop-Girlband wegen angeblichen "schamlosen Verhaltens" ins Visier genommen. Auslöser war das Istanbuler Konzert der Gruppe "Manifest" am vergangenen Wochenende vor tausenden Fans. Die sechs Sängerinnen Anfang 20 trugen bei ihrem Auftritt knappe Kleidung, die Dessous ähnelten, und begeisterten mit ihren Tanzeinlagen das Publikum. In einem Song hat die Band auch den Oppositionsslogan "Recht, Gesetz, Gerechtigkeit!" vertont.

Es wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ermittlungen wegen "schamlosen Verhaltens" und "Exhibitionismus" eingeleitet und eine Ausreisesperre verhängt. In der Begründung der Istanbuler Staatsanwaltschaft hieß es Anadolu zufolge unter anderem, das Verhalten der Bandmitglieder und Tänzer habe das "gemeingesellschaftliche Anstandsgefühl verletzt und beleidigt" und sei ein Angriff auf die "Sauberkeit von Sitte und Moral". Nach Angaben der Seite Engelli Web, die die Sperrung von Webseiten verfolgt, wurden Videos des Auftritts in Istanbul auf der Plattform X mit Verweis auf die nationale Sicherheit gesperrt.