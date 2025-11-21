Arabisch-Unterricht soll auf Mallorca abgeschafft werden

Die balearische Regionalregierung in Palma de Mallorca hat beim spanischen Bildungsministerium beantragt, Unterricht in arabischer Sprache und marokkanischer Kultur künftig nicht mehr in Schulen auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln anbieten zu müssen. Druck von rechtsextremer Partei Vox Die Initiative geht von der rechtsextremen Partei Vox aus, die dies zur Bedingung macht, dass sie das Budget der konservativen Inselregierung unterstützt. Ähnliche Initiativen starteten die ebenfalls konservativ regierten Regionen Murcia und Madrid.

Doch ist es die sozialistische Zentralregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez, die entscheiden muss, ob das balearische Bildungsministerium die Absetzung dieses Lehrangebots aussetzen darf. Es handelt sich um ein bilaterales Abkommen aus dem Jahr 2012 zwischen Spanien und Marokko, wie die Zeitung Ultima Hora berichtet. Ziel des Projekts ist die Förderung des gegenseitigen Verständnisses und der kulturellen Zusammenarbeit zwischen Madrid und Rabat. Das Abkommen erlaubt beiden Staaten, ihre jeweilige Sprache und Kultur im Gebiet des anderen Landes zu verbreiten. Im vergangenen Schuljahr nahmen rund 8.000 Schüler an etwa 400 Schulen im ganzen Land teil. Die meisten stammen aus marokkanischen oder arabischsprachigen Familien. Aber auch einige spanische Schüler besuchten aus Interesse an der Sprache den Unterricht.