Nach tödlichem Schussangriff in Maine: Behördenversäumnisse

18 Menschen im Maine erschossen

Der 40-jährige Robert Card, Reservist der US-Armee, hatte am 25. Oktober 2023 in einer Bowlinghalle und einer Bar in der Kleinstadt Lewiston 18 Menschen erschossen und 13 weitere verletzt, bevor er Suizid beging.

Wathen und sechs weitere Experten legten nun einen 215 Seiten langen Bericht zu dem schlimmsten Schusswaffenangriff in der Geschichte von Maine vor.