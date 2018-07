Mafiosi lösten Kind in Säure auf: Millionen-Entschädigung für Mutter

Sechs Mafiosi, die 1993 ein elfjähriges Kind entführt, getötet und den Körper in Säure aufgelöst haben, müssen der Mutter des Opfers eine Entschädigung in Höhe von 2,2 Millionen Euro zahlen. Das beschloss ein Gericht in Palermo, berichteten italienische Medien. Die Mafiosi waren wegen des Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Die Mafia-Mitglieder hielten das Opfer Giuseppe Di Matteo, Sohn eines abtrünnigen Mafiosos, 18 Monate lang gefangen. Nachdem sich sein Vater zur Zusammenarbeit mit der Justiz entschlossen hatte, wurde Giuseppe von Mafiaboss Giovanni Brusca erdrosselt.

Die Leiche des Kindes wurde in Säure aufgelöst. Giuseppes Vater zog seine belastenden Aussagen nicht zurück. Der grausame Tod des Kindes schockierte die italienische Öffentlichkeit.

Die Mutter von Giuseppe Di Matteo erklärte kürzlich, sie könne den Mördern ihres Sohnes nicht verzeihen. "Ich werde keinem der Mörder meines Sohnes verzeihen. Diese Personen haben mein Kind entführt, gefoltert und ihn nach seinem Tod geschändet. Ich hoffe, dass alle Schuldigen ewig hinter Gittern bleiben", sagte Franca Castellese.