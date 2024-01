Skurril: Deshalb klagen zwei Fans Sängerin Madonna

von Lukas Bergmann

Eine skurrile Klage ist diese Woche bei einem Gericht in Brooklyn, USA, eingelangt. Zwei Besucher waren über eine zweistündige Verspätung eines Madonna-Konzerts verärgert, dass sie die Sängerin auf Schadensersatz verklagen. Michael Fellows und Jonathan Hadden besuchten am 13. Dezember das Auftakt-Konzert der "Celebration"-Tour im Barclays Center in New York - und waren erzürnt, dass die Pop-Diva laut Anklage statt um 20:30 erst um 22:30 auf der Bühne erschien.