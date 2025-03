"Wir wissen nicht, wie wir sie behandeln sollen"

Russische Soldaten versuchten Anfang März, mittels einer 15 Kilometer langen Pipeline unbemerkt in die Kleinstadt Sudscha in Kursk einzudringen. Das Vorhaben missglückte jedoch, die Truppe wurde von ukrainischen Fallschirmjägern entdeckt und zahlreiche Soldaten (unter anderem mit Drohnenangriffen) von ihnen getötet. Andere wurden am Verlassen der Pipeline gehindert, was schließlich zu einem Erstickungstod führte.

Einige der russischen Soldaten überlebten, trugen jedoch schwere Lungenschäden davon. Medizinische Untersuchungen ergaben eine 90-prozentige Verstopfung beider Lungenflügel. Die Mediziner stehen vor einem Rätsel, denn die genaue Ursache ist bis heute nicht geklärt.

"Das ist ein Zustand wie bei schwerem COVID. So etwas hat es in der Geschichte der Medizin noch nie gegeben. Wir wissen nicht, wie wir sie behandeln sollen", zeigt sich ein Arzt, der mit dem Fall betraut ist, auf dem russischen Telegram-Kanal "Pepel" verzweifelt.