10 Minuten im "Geisterflug": Lufthansa-Maschine entging Katastrophe

Der Anfall des 38-Jährigen war so heftig, dass er auch die Intercomanlage nicht benutzen, somit Kapitän und Flugbegleiter nicht über seinen Zustand informieren konnte. Die Kolleginnen und Kollegen ahnten nichts von seinem Zustand. Auch die Flugsicherung hätte die Maschine nicht mehr erreichen können.

10 Minuten im "Geisterflug"

Dieser Zustand dauerte rund 8 Minuten an, ehe der Kapitän ins Cockpit zurückkehren wollte. Was ihm mithilfe des Standardcodes allerdings nicht gelang, weil sein Co-Pilot nicht reagieren und ihn einlassen konnte. Erst mit dem dafür vorgesehenen Notfallcode gelang der Zutritt, der Erste Offizier war da wieder einigermaßen handlungsfähig. Nach rund 10 Minuten im "Geisterflug" war das Flugzeug dann wieder in sicheren Händen.