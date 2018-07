Lübeck: Mehrere Verletzte nach Messerattacke in Bus

Bei einer Gewalttat in einem Bus in der deutschen Stadt Lübeck sind einem Medienbericht zufolge am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Die örtliche Polizei war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Im Kurzbotschaftendienst Twitter teilte die Polizei Schleswig-Holstein lediglich mit, es gebe in Lübeck-Kücknitz aktuell einen "größeren Polizeieinsatz".

Wie die "Lübecker Nachrichten" berichteten, soll ein Mann in dem Bus mit einem Messer Menschen verletzt haben. Die weiteren Hintergründe blieben zunächst unklar.