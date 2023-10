Londoner Flughafen Luton wegen Großbrand lahmgelegt

Ein Großbrand am Londoner Flughafen Luton hat den Flugbetrieb an dem Airport am Dienstagabend zum Erliegen gebracht.

"Alle Flüge sind derzeit ausgesetzt, während Einsatzkräfte eine Brand im Terminal-Parkplatz 2 bekämpfen", teilte der Flughafen auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) mit. Der Zugang zum Flughafen sei derzeit eingeschränkt, hieß es weiter. Die Menschen wurden aufgerufen, nicht anzureisen.