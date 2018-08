London stellte chaotisches Privat-Gefängnis unter Staatskontrolle

Wegen chaotischer Zustände in einem privat geführten britischen Gefängnis hat die Regierung die Haftanstalt am Montag wieder unter staatliche Kontrolle gestellt. Inspekteure berichteten von Gewalt, Drogen und einem Kontrollverlust der Sicherheitsleute im Gefängnis in Birmingham, das bisher von einem privaten Betreiber geführt wurde.

Die Regierung will sich nun binnen sechs Monaten ein Bild von der Lage verschaffen und entscheiden, ob die Einrichtung wieder dauerhaft vom Staat geführt werden muss. Chef-Gefängnisinspekteur Peter Clarke sagte, die Haftanstalt sei "in die Krise gerutscht". Während einer Inspektion seien einige Gefängnismitarbeiter etwa schlafend oder eingesperrt in ihren Büros gefunden worden.

Außerdem gebe es an vielen Orten in dem baufälligen Gebäude Ungeziefer und herumliegenden Müll. Von allen Gefängnissen landesweit wurden dort zudem mit 1434 von Jahresbeginn bis Juli die meisten Angriffe gemeldet.

Neuer Direktor und zusätzliche Wärter

Das Justizministerium ernannte bereits einen neuen Gefängnisdirektor sowie ein neues Leitungsteam und setzte 30 zusätzliche Wärter ein. Außerdem wurde die Zahl der Insassen um 30 reduziert. Ende Juli waren in Birmingham noch fast 1.300 Straftäter untergebracht.