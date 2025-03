London Heathrow: Europas größter Flughafen nach Großbrand lahmgelegt

So hat sich Alex Money seinen Geburtstag nicht vorgestellt. Eigentlich hätte der Brite am Freitag nach einem Zwölf-Stunden-Flug von Kapstadt, Südafrika, in London ankommen sollen, um anschließend die noch einstündige Fahrt zu seiner Heimat Oxford anzutreten. Doch nun sitzt er in Barcelona fest, erzählte er der BBC.

Lawrence Hayes wiederum befand sich auf Dreiviertel des Weges von New York nach London, als Virgin Atlantic bekannt gab, dass die Maschine nach Glasgow umgeleitet wurde. „Ich hatte schon einen ganzen Tag hinter mir. Ich weiß also nicht einmal, wie lange ich schon wach bin“, erzählte dem Today Programme als er in Schottland aus dem Flugzeug stieg.