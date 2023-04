London berücksichtigt ethnischen Hintergrund bei Sexualstraftätern

London will schärfer gegen die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen vorgehen und dabei den ethnischen Hintergrund Verdächtiger stärker berücksichtigen. Premierminister Rishi Sunak kündigte am Montag den Aufbau einer Taskforce an, die auch auf Daten zur ethnischen Zugehörigkeit zurückgreifen soll. Ziel sei, "dass Verdächtige sich nicht aufgrund kultureller Empfindlichkeiten der Justiz entziehen können".

Die Frage nach dem ethnischen Hintergrund, etwa in Umfragen, gehört in Großbritannien zum Alltag. "Zu lange hat uns die politische Korrektheit davon abgehalten, abscheuliche Kriminelle auszusortieren, die Kinder und junge Frauen ausbeuten", sagte Sunak. "Wir werden vor nichts zurückschrecken, um diese gefährlichen Banden auszurotten."