Lombok: "Wir hatten alle Angst vor einem möglichen Tsunami"

Am Flughafen entspannte sich die Situation jedoch keineswegs, erst in sechs Tagen wäre wieder ein Flieger zu buchen. Wieder hatte Pehböck Glück und bekam noch einen Platz am nächsten Tag. Jetzt sitzt er gerade in der Maschine nach Bali: "Ich freue mich einfach so, wenn in wieder in Österreich bin.“ In Bali hat er das erste Beben übrigens auch schon mitbekommen, das sei aber nicht ansatzweise so heftig gewesen.

Zwei Österreicher verletzt

Bei dem Erdbeben sind zwei österreichische Staatsbürger verletzt worden. Wie Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums, am Montag der APA mitteilte, werden die beiden am Abend zunächst nach Jakarta ausgeflogen. Ihre Blessuren dürften eher leichter Natur sein.

Nähere Angaben zu den beiden Betroffenen konnte der Sprecher zunächst nicht machen. Schnöll sagte, dass sich mittlerweile 21 Österreicher aktiv bei der Botschaft gemeldet haben.

- Maria Prchal