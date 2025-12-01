Tödlicher Zwischenfall: Löwin greift Eindringling in brasilianischen Zoo an

In Brasilien hat eine Löwin einen Mann getötet, der unerlaubt in ihr Gehege im Zoo eingedrungen war. Der Vorfall ereignete sich in der touristischen Küstenstadt João Pessoa im Nordosten des südamerikanischen Landes, wie die örtliche Stadtverwaltung mitteilte. Der Tierpark werde bis zum Abschluss der Untersuchungen geschlossen bleiben.

"Dies ist ein äußerst trauriges Ereignis für uns alle, und wir bekunden unsere Solidarität und unser Mitgefühl gegenüber der Familie", hieß es aus dem Rathaus. Der Mann sei bisher nicht identifiziert worden.