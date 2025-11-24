Kindesmissbrauchsverdacht: 17 Minderjährige aus Sekte befreit

Die kolumbianischen Behörden haben nach eigenen Angaben 17 Kinder und Jugendliche aus einer unter Kindesmissbrauchsverdacht stehenden Sekte befreit. Die Minderjährigen seien "gerettet" worden, erklärte die Einwanderungsbehörde des Landes am Sonntag im Onlinedienst X.

Nach Polizeiangaben stammen die Kinder und Jugendlichen aus verschiedenen Ländern, darunter seien auch US-Bürger. Es gebe Hinweise darauf, dass einige von ihnen entführt worden sein könnten, hieß es.