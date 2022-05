Letztes öffentliches Münztelefon in New York abgebaut

Das nach Behördenangaben letzte öffentliche Münztelefon auf einer New Yorker Straße ist abgebaut worden und soll in ein Museum kommen. Die Telefonzelle mit zwei Münzapparaten am Times Square solle künftig im New Yorker Stadtmuseum ausgestellt werden, teilte die zuständige Behörde mit.

Anstelle von Münztelefonen hatte die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren zahlreiche sogenannte LinkNYC-Säulen aufgestellt, die unter anderem kabelloses Internet und Auflademöglichkeiten für Geräte bieten. Einige nicht städtisch betriebene Münztelefone gibt es in der Metropole allerdings nach wie vor, zudem unter anderem Apparate in mehreren U-Bahn-Stationen.