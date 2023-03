Blei im Bauch: Skandal um Betrug bei Fischer-Wettbewerb

Um den „Lake Erie Walleye Trail“ zu gewinnen, einen großen und populären US-Fischer-Wettbewerb, muss man fünf der schwersten Glasaugenbarsche im See fangen. Im Vorjahr gelang das zwei Männern, 43 und 36 Jahre alt.

Beim Wiegen wog ihr schwerster Fisch mit rund 14 Kilo doppelt so viel wie der zuvor als schwerster geltende Barsch – was dem Wettkampfleiter dann doch etwas „fishy“, also eigenartig, vorkam.