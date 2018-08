La Tomatina: Mehr als 20.000 bei Paradeiserschlacht in Spanien

"La Tomatina" fand erstmals in den 1940er-Jahren statt. Im Lauf der vergangenen 15 Jahre wurde das Fest auch und vor allem bei Ausländern so beliebt, dass die Teilnehmerzahl - die teilweise auf rund 50.000 angestiegen war - 2013 erstmals auf 22.000 begrenzt wurde. Seit 2013 müssen außerdem alle, die nicht zu den knapp 9.600 Einwohnern der Gemeinde gehören, zehn Euro Eintritt zahlen.

Hollywoodstar Blake Lively machte für den Kinofilm "All I See Is You" 2015 bei dem Fest mit. Nach dem Guinness-Buch der Rekorde ist es die größte Lebensmittelschlacht der Welt.