Brände in Los Angeles: Archiv von Arnold Schönberg zerstört

Bei den verheerenden Bränden in und um die US-Metropole Los Angeles ist ein Archiv der Werke des österreichischen Komponisten Arnold Schönberg zerstört worden. Das Haus des Belmont-Musikverlags, der sich ausschließlich der Bewahrung und Förderung der Werke Schönbergs widme, gehöre zu den größten Opfern des „Palisades Fire“ , schrieb der Verlagsbetreiber Larry Schoenberg, ein Sohn des Musikers, in einer Mitteilung, die sein Neffe E. Randol Schoenberg auf Facebook veröffentlichte.

„Der gesamte Bestand an Verkaufs- und Verleihmaterialien - darunter einige Manuskripte, Originalpartituren und gedruckte Werke - ging bei dem Feuer verloren“, heißt es in der Mitteilung. In dem Archiv waren nach einem Bericht der New York Times geschätzt rund 100.000 Partituren und Stimmen Schönbergs. Der Verlag vermietete und verkaufte die Partituren demnach an Ensembles in aller Welt.

Digitalisierung des Archivs geplant

„Obwohl wir unseren gesamten Bestand an Verkaufs- und Verleihmaterialien verloren haben, sind wir entschlossen, unsere Mission fortzusetzen, der Welt Schönbergs Musik näherzubringen“, heißt es in der Mitteilung. Der Verlust des physischen Inventars sei zwar unermesslich, aber: „Wir hoffen, unseren Katalog in einem neuen, digitalen Format wiederherstellen zu können, das sicherstellt, dass Schönbergs Musik auch für zukünftige Generationen zugänglich bleibt.“