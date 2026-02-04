Historischer Tiefstwert: Auf Kuba hat es null Grad

Historischer Temperatursturz in der Karibik: In Kuba sind die Temperaturen erstmals in der Geschichte des Landes auf null Grad abgesackt. Eine Wetterstation in der Provinz Matanzas im Norden der tropischen Insel habe einen Wert um den Gefrierpunkt von null Grad aufgezeichnet, teilte der Wetterdienst Insmet am Dienstag im Onlinenetzwerk Facebook mit.

Es sei die niedrigste jemals gemessene Temperatur in dem sonnenverwöhnten Karibikstaat.