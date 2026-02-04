Historischer Tiefstwert: Auf Kuba hat es null Grad
Historischer Temperatursturz in der Karibik: In Kuba sind die Temperaturen erstmals in der Geschichte des Landes auf null Grad abgesackt. Eine Wetterstation in der Provinz Matanzas im Norden der tropischen Insel habe einen Wert um den Gefrierpunkt von null Grad aufgezeichnet, teilte der Wetterdienst Insmet am Dienstag im Onlinenetzwerk Facebook mit.
Es sei die niedrigste jemals gemessene Temperatur in dem sonnenverwöhnten Karibikstaat.
Das Wetterzentrum von Matanzas meldete sogar mit Frost überzogene Felder - angesichts der sonst vorherrschenden Hitze in Kuba ein sehr ungewöhnliches Phänomen. Der letzte Niedrigrekord von 0,6 Grad war 1996 gemessen worden. Insmet zufolge war der jetzige Temperatursturz auf eine heftige Kaltfront zurückzuführen, in deren Zuge Polarluftmassen aus dem Norden des amerikanischen Kontinents auch in die Karibik strömten.
In den USA sind derzeit zahlreiche Bundesstaaten von einer ungewöhnlichen Kältewelle betroffen. Schnee und Eiseskälte trafen diesmal auch Staaten, in denen sonst deutlich mildere Winter üblich sind, darunter North Carolina und Georgia. Im eigentlich Sonnenstaat Florida ließ die Kälte sogar Leguane von den Bäumen stürzen.
