Ein Mann aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat rund eine Million Euro an eine Bande von Anlagebetrügern verloren. Nach den sich über Monate hinziehenden Betrugstaten konnte ein 35-jähriger Verdächtiger festgenommen werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Heilbronn am Mittwoch mitteilten.

Täter wollte flüchten

Der Geschädigte aus dem Landkreis Heilbronn soll zwischen Jänner und März insgesamt rund eine Million Euro investiert haben. Das Geld wurde unter anderem an Kryptobörsen überwiesen und durch Bargeldübergaben an Kuriere bezahlt. Den Ermittlern gelang es am Mittwoch vergangener Woche, den ukrainischen Tatverdächtigen bei einer Geldübergabe zu stellen. Der Mann versuchte zunächst zu flüchten, wurde aber nach kurzer Verfolgung festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu weiteren Tätern dauerten an.