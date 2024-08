Krokodil tötete Frau: Körperteile in Bauchraum gefunden

Eine Frau ist in Indonesien von einem vier Meter langen Krokodil getötet worden. Die 54-Jährige sei in der Nähe des Dorfes Wali auf den Molukken von einem Krokodil angegriffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. "Die Dorfbewohner mussten den Bauch des Krokodils aufschneiden, um Körperteile des Opfers zu bergen", erklärte er weiter.