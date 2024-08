Ein Kraftwerk im Naturschutzgebiet? In Kroatien (fast) möglich

An der Quelle des Flusses im kroatischen Donja Suvaja soll ein Kleinkraftwerk entstehen. Mit Beginn der Bauarbeiten gingen sowohl in Kroatien als auch in Bosnien-Herzegowina Bürger und Umweltaktivisten auf die Straße. Anfang August schloss sich auch der bekannte kroatische Sänger Darko Rundek mit einem spontanen Konzert den Protesten an.

Damit zogen die Demonstranten schließlich die Aufmerksamkeit der Politik auf sich, denn eine Baustelle im Naturschutzgebiet war wohl doch nicht ganz koscher.