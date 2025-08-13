Deutschland

Skurrile Polizeikontrolle: Kokain-Pulver klebte auf Ausweis

polizeikontrolle
Der Autofahrer drückte bei einer Verkehrskontrolle den Polizisten seinen Personalausweis in die Hand. Darauf klebte allerdings vermutlich Kokain-Pulver.
13.08.25, 13:19
Kommentare

Ein Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle im deutschen Hagen den Polizisten einen Personalausweis in die Hand gedrückt, an dem offensichtlich Kokain-Pulver klebte. 

Als der 29-Jährige nachts in der Innenstadt heraus gewinkt wurde, hatte er eine starke Alkoholfahne, wie die Polizei mitteilte. Er war mit einem Kleinwagen ohne Führerschein unterwegs. Als er seinen Ausweis zeigte, fiel der Polizei ein weißes Pulver auf, das an der Karte klebte.

Kurios: Fahrer löscht brennenden Autoreifen mit Bier und Radler

Mann hatte Kokain auf Führerschein kleben: 1,5 Promille

Einen freiwilligen Drogentest lehnte der junge Mann zwar ab, mit einem Atemalkoholtest war er jedoch einverstanden. Das Gerät zeigte 1,5 Promille an. 

Das im Familienkreis geliehene Auto war außerdem nicht versichert, wie die Beamten feststellten. Die Polizisten nahmen den Mann zur Blutprobe mit auf die Wache.

(Agenturen, pres)  | 

Kommentare