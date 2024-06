Bayern: Kind stirbt bei Autounfall, fünf Personen schwer verletzt

Ein 31-jähriger Fahrer geriet am Montagabend mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte frontal in einen Wagen, in dem neben der Fahrerin eine weitere Erwachsene, zwei Kinder und ein Jugendlicher saßen. Eines der Kinder, ein Bub im Alter von acht Jahren, starb an der Unfallstelle.