Ein Vorfall in einem Kindergarten in Inglewood (Kalifornien) hat zu Demonstrationen geführt. Auf Social Media verbreitete sich das Video einer Sicherheitskamera, das einen Kindergarten zeigt. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine Betreuerin einen Schuh nach einem Kind wirft und dieses trifft.

Mitarbeiterinnen greifen nicht ein Wie LA Times berichtet, ereignete sich der Vorfall am 9. Jänner im Destiny Development Center. Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte wirft im Video mit ihrem Schuh nach der fünfjährigen Beautyful, die gerade auf dem Boden krabbelt. Die zwei anderen anwesenden Mitarbeiterinnen reagierten nicht auf den Vorfall. Kurz darauf hört man, wie sich die Frau bei dem Kind entschuldigt: "Es tut mir so leid. Ich wollte das nicht tun."

Leiterin der Tagesstätte entschuldigt sich Die Mutter des Kindes, Michelae Jones, erklärte gegenüber ABC7, dass ihre Tochter noch am selben Tag, an dem sich der Vorfall ereignet hatte, davon erzählte. Laut der Mutter habe es mehr als zwei Wochen gedauert, bis die Kindertagesstätte der Familie erlaubte, das Video anzusehen. Ihren Angaben zufolge musste ihre Tochter, die Autistin ist, weiterhin die Tagesstätte besuchen, obwohl zwei Erzieherinnen, die während der Misshandlung vor Ort waren, noch angestellt waren.

Pressekonferenz vor Kindergarten Am 7. Februar wurde ein Protest und eine Pressekonferenz vor dem Bildungsinstitut veranstaltet, um auf den Vorfall aufmerksam zu machen. "Mein Baby ging mit Leuten zur Schule, die sie misshandelt haben, und sie lachten eineinhalb Wochen lang, bevor Sie sie entlassen haben. Dann komme ich hierher zur Polizei und die sagen mir, dass die beiden Leute, die über die Misshandlung gelacht haben, nicht angeklagt werden können. Ich kann keine Anzeige erstatten", erklärte Jones vor Ort. "Ich bin am Boden zerstört."