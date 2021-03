Kaum Luft zum Atmen wegen gewaltigem Sandsturm in Nordchina

Über den Norden Chinas ist der stärkste Sandsturm seit zehn Jahren gefegt. Die Behörden in Peking, wo die Menschen einiges an Smog gewohnt sind, riefen am Montag deshalb einen „gelben Alarm“ aus und warnten vor stark eingeschränkter Sicht. Die Luftwerte in der Hauptstadt erreichten „gefährliche“ Werte. Die Pekinger Flughäfen mussten nach Angaben chinesischer Medien mehr als 400 Flüge streichen.