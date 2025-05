Ein Kätzchen als Drogenkurier: In Costa Rica haben Sicherheitskräfte eine mit Crack und Marihuana beladene kleine Katze abgefangen, die nachts über den Zaun eines Gefängnisses sprang.

Die schwarz-weiße Katze sei diesen Monat in einem Gefängnis im Kanton Pococi erwischt worden, teilte das costa-ricanische Justizministerium am Dienstag mit. Am Körper des Tieres waren demnach zwei für Gefängnisinsassen bestimmte Pakete mit je 230 Gramm Marihuana und 67 Gramm Crack befestigt.