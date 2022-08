Kart-Wettrennen in französischem Gefängnis sorgt für Wirbel

Rap-Album im Herbst geplant

Wie die Zeitung "Le Figaro" am Montag berichtete, habe das Ministerium das Sommerfest für Häftlinge mit geringen Strafen aber im Vorfeld auf höchster Ebene gut geheißen - allerdings sei zunächst nur von Sportwettbewerben die Rede gewesen und nicht von einem Kart-Wettbewerb, den übrigens die Wärter für sich entschieden. Aus dem Kreis des Gefängnispersonals hieß es laut "Le Figaro", nicht alles sei ideal organisiert gewesen, auch unter Sicherheitsaspekten. Außerdem sei eine Direktorin des Gefängnisses, die am Wettbewerb im Hof gar nicht teilgenommen habe, von Häftlingen in ein dort aufgebautes Schwimmbecken geworfen worden.

Während Frankreich mitten im Sommerloch noch über das Kart-Rennen debattiert, legt das Gefängnis im September bereits nach: Dann soll ein dort aufgenommenes Rap-Album herauskommen, das während des Projekts "Shtar Academy" entstand.