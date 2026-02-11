Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule im Westen Kanadas sind mehrere Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Sechs Leichen seien im Schulgebäude entdeckt worden, zwei weitere in einem Wohnhaus, teilte die Polizei mit. Eine weitere Person sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Unter den Toten sei auch die mutmaßliche Schützin. Kanada: Schusswaffenangriff weckt Erinnerungen Die Hintergründe sind noch unklar. Es handelt sich um eine der folgenschwersten Gewalttaten in der jüngeren Geschichte Kanadas. Sie weckt Erinnerungen an Amokläufe, wie sie sonst eher aus den benachbarten USA bekannt sind.

Zu dem Blutbad kam es am Dienstag (Ortszeit) an einer Schule in der Ortschaft Tumbler Ridge in der Provinz British Columbia. Mindestens zwei weitere Menschen wurden mit schweren oder lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Zudem wurden nach Angaben der Polizei bis zu 25 Personen mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt. Schüler haben "verstörende" Fotos erhalten Ein Schüler berichtete dem kanadischen Sender CBC von den Ereignissen. Er habe sich im Unterricht befunden, als eine Durchsage kam, dass in der Schule eine Ausgangssperre verhängt worden sei. Zunächst habe er "nicht gedacht, dass irgendetwas los ist", doch dann habe er "verstörende" Fotos über das Blutbad in der Schule erhalten, sagte der Schüler. Dann "wurde mir klar, was passierte", fügte er hinzu. Er habe zwei Stunden in der Ausgangssperre ausharren müssen, ehe die Polizei das Schulgebäude stürmte, alle anwies, die Hände zu heben und sie schließlich aus der Schule eskortierte.

"Unglaublich schwieriger Tag" Es sei eine "sich rasch entwickelnde und dynamische Lage" gewesen, erklärte der Kommandant der örtlichen Polizei, Ken Floyd. "Das war ein unglaublich schwieriger und emotionaler Tag für unsere Gemeinde", fügte er hinzu. Die Täterin habe sich allem Anschein nach das Leben genommen, erklärte die Polizei. Von weiteren Verdächtigen oder einer anhaltenden Gefahr für die Öffentlichkeit werde nicht ausgegangen. Nähere Angaben zu der Frau machte die Behörde zunächst nicht. Dass es sich um eine Täterin handeln soll, ist ungewöhnlich. Vergleichbare Taten wurden in Nordamerika bisher fast immer von Männern verübt.

"Es ist schwer, in einer Nacht wie dieser die richtigen Worte zu finden", sagte der Ministerpräsident von British Columbia, David Eby. "Das ist die Art von Dingen, von denen man das Gefühl hat, dass sie an anderen Orten passieren und nicht in der eigenen Heimat." Schule bleibt geschlossen Tumbler Ridge ist eine abgelegene Ortschaft mit rund 2.400 Einwohnern. Sie liegt etwa 1.155 Kilometer nordöstlich von Vancouver. An der Tumbler Ridge Secondary School gibt es 160 Schüler im Alter von zwölf bis 18 Jahren. Sie bleibt für den Rest der Woche geschlossen. Für Betroffene stehen Hilfsangebote zur Verfügung.